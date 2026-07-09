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09 июля, 10:22

Общество

Врачи РДКБ спасли ребенка, получившего 60% ожогов при атаке БПЛА

Фото: МАХ/"Российская детская клиническая больница (РДКБ)"

Врачи Российской детской клинической больницы (РДКБ) Минздрава России спасли ребенка, который получил 60% ожогов тела после удара БПЛА в Белгородской области, рассказали РИА Новости в пресс-службе медучреждения.

6-летний мальчик получил ранения в ноябре 2025 года, когда беспилотник ВСУ атаковал жилой дом в селе Драгунском. Ребенка доставили в Москву в крайне тяжелом состоянии – у него пострадали вся голова, спина и грудная клетка, а также верхние конечности. Неповрежденными остались только ноги.

Специалистам понадобилось 6 месяцев и более 20 операций по забору и пересадке кожных трансплантатов, чтобы восстановить ребенку кожный покров. Кроме того, благодаря комплексной реабилитации, которую провели в РДКБ и детском центре "Кораблик", мальчик сохранил функцию кистей рук и пальцев.

Сейчас ребенок дома – самостоятельно ходит, играет и бегает. В сентябре он вернется, чтобы продолжить реабилитацию. Помимо этого, в будущем ему проведут плановые пластические операции по коррекции послеожоговых рубцов.

Ранее врачи в Москве спасли ребенка, который перевернул на себя раскаленную сковороду с маслом. У него были обожжены правая щека, лоб и веко. Он получил ожог III степени. Лицо зажило само, однако на задней части головы ожог оказался глубоким. Медики удалили поврежденные ткани, после чего закрыли раны кожей пострадавшего.

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