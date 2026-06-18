В Москве врачи спасли ребенка с ожогом III степени

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Московские врачи спасли годовалого мальчика, который получил ожог III степени. Он перевернул на себя раскаленную сковороду с маслом, сообщил столичный Депздрав.

Малыша экстренно госпитализировали в детскую больницу имени Г. Н. Сперанского. У него были обожжены правая щека, лоб и веко.

Детский хирург ожогового отделения № 2 Дарья Оборкина объяснила опасность ожогов маслом. По ее словам, создается жирная пленка, она не дает поврежденной части кожи остыть и препятствует восстановлению.

"Поэтому настоятельно не рекомендуем использовать масло как народное средство после ожога. Рану, наоборот, нужно охлаждать, чтобы не пострадали глубокие слои тканей", – подчеркнула Оборкина.

Лицо ребенка зажило само, но ожог задней части головы оказался глубоким. Медики удалили поврежденные ткани, а затем закрыли раны собственной кожей пострадавшего.

Эта процедура считается безопасной, она дает максимальное приживление. Для ускорения процесса были использованы современные антисептические повязки.

Кожный покров малыша сейчас восстановлен. Мальчик находится под наблюдением реабилитолога, позже его ждет терапия для восстановления волосяного покрова.

Ранее столичные врачи спасли жизнь подростку, который упал на разбитое стекло. Мальчика доставили в НИИ неотложной детской хирургии и травматологии с сильным кровотечением, глубокой раной голени. Операция прошла успешно, теперь 14-летнего школьника ожидает долгая реабилитация.