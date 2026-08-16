Уголовное дело возбуждено после гибели ребенка в ДТП в Ленобласти

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Уголовное дело о нарушении правил дорожного движения возбуждено после ДТП в Ленинградской области, в котором погиб ребенок. Об этом сообщает пресс-служба регионального главка МВД.

Авария произошла 15 августа на подъезде к поселку Славянка в Приозерском районе. Водитель иномарки, в салоне которого находились двое детей, съехал в кювет. По предварительным данным, автомобилист был пьян.

В результате погибла пассажирка 2018 года рождения. Еще один пассажир автомобиля 2018 года рождения после оказания медицинской помощи был отпущен домой.

Виновник аварии задержан. Ему грозит до 12 лет лишения свободы.

Ранее семь человек, включая ребенка, получили травмы при столкновении грузовика "Газель" и трех легковых автомобилей на трассе М-5 в Подмосковье. Авария произошла около Коломны. Три человека, в том числе ребенок, были госпитализированы.

