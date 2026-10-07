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07 октября, 10:40

Происшествия

Магаданская природоохранная прокуратура проверит ситуацию с медведем на кладбище

Фото: телеграм-канал "112"

По вопросу регулирования численности медведей Магаданской межрайонной природоохранной прокуратурой организованы надзорные мероприятия, сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры.

Поводом послужили обращения жителей областного центра. Кроме того, в СМИ появились сообщения о появлении хищника на кладбище.

Мэрия Магадана пояснила, что доступ граждан на территорию кладбища может быть ограничен, если угроза появления бурого медведя будет подтверждена. Оповещать население тогда будет администрация муниципального бюджетного учреждения "Ритуал".

Ранее семья из Магадана приехала на кладбище к могиле родственницы, скончавшейся в конце февраля. Они обнаружили разрытую могилу, вокруг которой были разбросаны остатки одежды.

Родственники самостоятельно начали поиски. В лесу, в 300 метрах от кладбища, они обнаружили порядка 10 черепов и множество костей. При этом следы очень крупного медведя были замечены как у оскверненной могилы, так и по всему кладбищу.

Руководитель департамента ЖКХ мэрии Магадана Екатерина Крамник подтвердила разрытие могилы. Она добавила, что не обнаружено ни останков тела, ни гроба. Проведение повторной проверки планируется с представителями госохотнадзора и МВД.

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