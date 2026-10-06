"Известия": медведь разгромил кладбище и украл тело покойницы в Магадане

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Медведь разгромил кладбище в Магадане и утащил тело покойницы. Об этом газете "Известия" сообщил источник.

По словам собеседника издания, семья приехала навестить могилу родственницы, которая умерла в конце февраля. На месте они обнаружили разрытую могилу и сломанную оградку. Тело пропало, а вокруг были разбросаны остатки одежды. Сотрудники погоста сказали, что ничего не видели.

Родственники самостоятельно отправились на поиски. В лесу, в 300 метрах от кладбища, они обнаружили порядка 10 черепов и множество костей. При осмотре территории выяснилось, что возле оскверненной могилы и по всему кладбищу остались следы очень крупного медведя.

Предполагается, что зверь поселился в этой местности давно и не первый раз выкапывает тела. Семья обратилась в полицию и магаданскую мэрию.

Ранее в Приамурье медведица с двумя медвежатами разрыла кладбище домашних животных. Хищники раскопали захоронение, съели часть тушек, а остальное перетащили и привалили травой, землей и валежником. При этом отдельные могилы они не тронули.