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07 октября, 08:20

Происшествия

На кладбище в Магадане обнаружили разрытую могилу без останков

Фото: телеграм-канал "112"

В Магадане на городском кладбище нашли разрытое захоронение, из которого исчезло тело женщины, рассказала РИА Новости руководитель департамента ЖКХ мэрии Магадана Екатерина Крамник.

Семья приехала к могиле родственницы, которая скончалась в конце февраля. Захоронение оказалось разрытым, а оградка сломанной. Тело женщины исчезло. По данным СМИ, его украл медведь, который устроил погром.

Крамник подтвердила разрытие могилы. Она добавила, что не обнаружено ни останков тел, ни гроба. Проведение повторной проверки планируется с представителями госохотнадзора и МВД.

"Мы хотим расширить территорию, посмотреть еще, но еще пока что не известно, действительно ли это может быть медведь или какой-то акт вандализма", – отметила она.

Кроме того, по ее словам, сообщений о медведе, который разрывал могилы на магаданском кладбище, не поступало.

В СМИ ранее сообщили, что семья, приехавшая на кладбище, увидела не только разрытую могилу, но и разбросанные остатки одежды. Родственники самостоятельно отправились на поиски. В лесу, в 300 метрах от кладбища, они обнаружили порядка 10 черепов и множество костей. При осмотре территории выяснилось: следы очень крупного медведя остались возле оскверненной могилы и по всему кладбищу.

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