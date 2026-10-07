Токаев уволил еще одного замглавы Минобороны Казахстана после гибели 14 военных

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Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал распоряжение об освобождении от должности замминистра обороны Аскера Бейсенова на фоне проверки ведомства после гибели 14 военных на учениях в Каспийском море, сообщили в пресс-службе президента.

Бейсенов занимал пост замминистра обороны с 2023 года. Новым заместителем министра обороны назначена Татьяна Савельева. 27 августа она получила мандат депутата Курултая от правящей партии "Адилет". 7 октября она сложила полномочия, причины на заседании не пояснялись.

До этого Савельева была депутатом нижней палаты прежнего парламента (Мажилиса) с 2023 года до его упразднения в 2026 году. Там она возглавляла комитет по финансам и бюджету, а ранее занимала должность заместителя главы Минфина Казахстана.

Трагедия произошла в Мангистауской области во время учений в конце сентября. В море унесло 17 военных моряков. В результате 14 человек погибли, еще 3 были спасены. Возбуждено уголовное дело.

МВД Казахстана сообщило о задержании 5 должностных лиц системы Минобороны. Даурена Косанова освободили от должности министра обороны, его преемником стал Айдос Мырзахметов.

Позднее в рамках расследования арестовали 5 должностных лиц. Также за халатное отношение к службе был задержан бывший главнокомандующий Военно-морскими силами Казахстана. Токаев потребовал привлечь к ответственности всех виновных.