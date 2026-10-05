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05 октября, 15:55

Происшествия

В Казахстане арестовали 5 фигурантов дела о гибели 14 военных на учениях

Фото: телеграм-канал POLISIA.KZ

В Казахстане арестованы 5 должностных лиц в рамках расследования гибели 14 военнослужащих на учениях в Каспийском море в Казахстане. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на президентскую пресс-службу.

Президент республики Касым-Жомарт Токаев потребовал привлечь к ответственности всех виновных в трагедии.

"Приняты первые кадровые решения, при этом все виновные в гибели военнослужащих должностные лица должны понести установленную законом ответственность", – говорится в сообщении.

В пресс-службе уточнили, что досудебное расследование продолжается по фактам преступной халатности командного состава.

Во время учений в Мангистауской области в конце сентября в море унесло 17 военных моряков. В результате 14 человек погибли, еще 3 были спасены. По факту произошедшего возбудили уголовное дело.

На следующий день МВД Казахстана сообщило о задержании 5 должностных лиц системы Минобороны. Позже Даурен Косанов был освобожден от должности министра обороны. Его преемником стал Айдос Мырзахметов, который до этого командовал Силами специальных операций Вооруженных сил Казахстана.

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