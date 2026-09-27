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27 сентября, 07:32

Политика

Токаев освободил от должности главу МО Казахстана после гибели военных на Каспии

Фото: depositphotos/LyazaTretyakova

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев освободил Даурена Косанова от должности министра обороны республики. Об этом сообщила пресс-служба главы государства.

Соответствующее решение было закреплено указом президента. Отставка связана с гибелью военнослужащих в Каспийском море. Не уточняется, кто возглавит Минобороны после ухода Косанова.

Трагический инцидент произошел 24 сентября, когда в ходе выполнения учебно-боевой задачи из-за резкого ухудшения погоды в море унесло 17 человек. В результате погибли 14 военных, еще троих удалось спасти.

Владимир Путин направил президенту Казахстана соболезнования в связи с трагическим происшествием.

Позже в Казахстане правоохранители задержали пять должностных лиц министерства обороны страны. Их подозревают в уголовных правонарушениях, связанных с халатным отношением к службе и нарушением правил кораблевождения, повлекшими тяжкие последствия.

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