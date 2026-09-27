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27 сентября, 07:56

Экономика

В РФ могут пересмотреть правила возврата товаров, купленных на маркетплейсах

Фото: depositphotos/dedivan1923

Правила возврата товаров надлежащего качества, приобретенных онлайн, могут изменить из-за злоупотреблений со стороны покупателей. Об этом сообщил РИА Новости глава Центра стратегических разработок (ЦСР) Павел Смелов.

"Масштаб явления действительно требует внимания. Необходима точечная корректировка законодательства о защите прав потребителей, прежде всего, в части возврата качественных товаров, купленных на маркетплейсах – когда у товара нет недостатков, но он не подошел покупателю либо тот просто изменил решение", – пояснил Смелов.

По его словам, целесообразно ограничить возврат отдельных категорий товаров, которые нельзя свободно вернуть и в обычной офлайн-рознице, – например, продуктов питания и лекарственных средств.

Для парфюмерии, косметики, электроники и некоторых других категорий разумно приблизить порядок возврата к правилам традиционной торговли после того, как покупатель осмотрел товар и подтвердил его получение. Сейчас по закону о защите прав потребителей такие товары надлежащего качества, купленные в магазине, вернуть нельзя.

Также, по мнению главы ЦСР, необходимо повысить прозрачность контроля за возвратами для продавцов. Бывают ситуации, когда предприниматель видит большое количество отказов, а позднее выясняется, что товар был поврежден на одном из этапов логистической цепочки и утратил вид. Если подобные издержки полностью перекладывать на продавца, в конечном счете он будет вынужден включить их в цену.

"Насколько мне известно, донастройка законодательства будет, в том числе закона "О защите прав потребителей". Правительство будет наделено полномочиями определять категории товаров, для которых будет установлен особый порядок возврата и отказа от покупки. Есть запрос рынка и есть реакция на него", – резюмировал Смелов.

Ранее Ozon запустил новый режим для несовершеннолетних пользователей, который ограничивает доступ к товарам категории 18+ и позволяет детям согласовывать покупки с родителями. Режим получил название "Лайкзон".

Между тем маркетплейс Wildberries представил новый инструмент "Хочу скидку", с помощью которого покупатели смогут запрашивать у продавцов персональную скидку на понравившийся товар. Покупатель сможет указать желаемый размер скидки – от 1 до 35%.

В России могут расширить список невозвратных товаров

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