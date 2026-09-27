Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

03:12

Политика

Захарова сообщила, что глава МИД ФРГ прикрыл доклад о Буче на встрече с Лавровым

Фото: Агентство ''Москва''/Дмитрий Белицкий

Министр иностранных дел ФРГ Йоханн Вадефуль во время переговоров с российским коллегой Сергеем Лавровым прикрыл блокнотом доклад Международного общественного трибунала по преступлениям украинских неонацистов об инсценировке событий в Буче. Об этом рассказала официальный представитель МИД России Мария Захарова.

На переговорном столе лежал доклад, о котором Лавров подробно говорил незадолго до этого. Материал носит название "Наследники Геббельса: фальсификация событий в Буче и кровавые инсценировки киевского режима".

"Вадефуль стыдливо прикрыл доклад блокнотом и сделал вид, будто бы ничего не заметил, а сравнение с Геббельсом – это как бы и не про них. Но всем все совершенно очевидно, и "правда глаза колет", – написала Захарова в своем телеграм-канале.

Она подчеркнула, что данные, приведенные в расследовании, разоблачают фальсификацию со стороны киевского режима и его западных спонсоров.

Встреча Лаврова и Вадефуля состоялась в штаб-квартире ООН 26 сентября. Переговоры прошли по инициативе немецкой стороны. Разговор начался с рукопожатия министров и прошел в закрытом формате. Он продлился чуть более 20 минут.

После переговоров Лавров сообщил, что у него сложилось ощущение, будто Вадефуль ждет от Москвы уступок на украинском фронте. По словам российского министра, во время встречи немецкий чиновник зачитал заранее подготовленный текст, который полностью повторял официальные заявления Германии.

Сам Вадефуль сообщил, что инициировал разговор с Лавровым на полях ООН по настоянию других министров. Он подчеркнул, что не хочет, чтобы европейцы полностью уступили американцам взаимодействие с Россией.

Читайте также


политика

Как узаконить перепланировку и не потерять квартиру?

При желании сделать перепланировку нужно обращаться в БТИ

Сначала на место выезжает специалист, а затем собственника направляют по дальнейшему алгоритму действий

Читать
закрыть

Что не так с теорией о подмене Солнца?

Пользователи Сети развили новую теорию заговора

Читать
закрыть

Генетический скрининг для будущих родителей войдет в ОМС в 2027 году

Метод позволяет выявить носительство определенных генов и хромосомных маркеров

Читать
закрыть

Как новая "Семейная ипотека" повлияет на рынок недвижимости?

Эксперты допускают снижение продаж новостроек не менее чем на треть

Предполагается, что будет заметный крен в сторону загородного рынка

Читать
закрыть

Почему Китай-Город в Москве превратился в место встречи неформалов?

Молодые люди приходят сюда ради новых знакомств и ярких эмоций

Читать
закрыть

Чем косметологические процедуры угрожают россиянам?

Косметолог из Калининграда повредила клиентке тройничный нерв во время увеличения губ

У девушки началось онемение, отек и прострелы в ухе

Читать
закрыть

Чем грозит планете экстремальное усиление Эль-Ниньо?

Более 450 тысяч человек могут погибнуть к февралю 2026 года из-за аномальной жары

Читать
закрыть

Зачем в РФ хотят усилить контроль за средствами граждан?

Финансовые организации будут следить за компаниями, которые работают с большими объемами наличных

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика