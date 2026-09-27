Фото: Агентство ''Москва''/Дмитрий Белицкий

Министр иностранных дел ФРГ Йоханн Вадефуль во время переговоров с российским коллегой Сергеем Лавровым прикрыл блокнотом доклад Международного общественного трибунала по преступлениям украинских неонацистов об инсценировке событий в Буче. Об этом рассказала официальный представитель МИД России Мария Захарова.

На переговорном столе лежал доклад, о котором Лавров подробно говорил незадолго до этого. Материал носит название "Наследники Геббельса: фальсификация событий в Буче и кровавые инсценировки киевского режима".

"Вадефуль стыдливо прикрыл доклад блокнотом и сделал вид, будто бы ничего не заметил, а сравнение с Геббельсом – это как бы и не про них. Но всем все совершенно очевидно, и "правда глаза колет", – написала Захарова в своем телеграм-канале.

Она подчеркнула, что данные, приведенные в расследовании, разоблачают фальсификацию со стороны киевского режима и его западных спонсоров.

Встреча Лаврова и Вадефуля состоялась в штаб-квартире ООН 26 сентября. Переговоры прошли по инициативе немецкой стороны. Разговор начался с рукопожатия министров и прошел в закрытом формате. Он продлился чуть более 20 минут.

После переговоров Лавров сообщил, что у него сложилось ощущение, будто Вадефуль ждет от Москвы уступок на украинском фронте. По словам российского министра, во время встречи немецкий чиновник зачитал заранее подготовленный текст, который полностью повторял официальные заявления Германии.

Сам Вадефуль сообщил, что инициировал разговор с Лавровым на полях ООН по настоянию других министров. Он подчеркнул, что не хочет, чтобы европейцы полностью уступили американцам взаимодействие с Россией.