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Общество

Памятник Тиграну Кеосаяну установили на Кунцевском кладбище

Фото: ТАСС/Валерий Шарифулин

К первой годовщине смерти режиссера и телеведущего Тиграна Кеосаяна на Кунцевском кладбище появился памятник. Об этом рассказала вдова режиссера, главный редактор телеканала RT Маргарита Симоньян.

Памятник представляет собой режиссерское кресло с наброшенной на спинку курткой, на котором лежит сценарий к фильму Кеосаяна "Бессмертные". Его установили рядом с могилами отца режиссера Эдмонда Кеосаяна и брата Давида.

Симоньян отметила, что за год, прошедший после смерти мужа, было установлено три памятника.

"Один памятник — можете съездить на кладбище, кто знает, где Эдмон Гарегинович похоронен, Давид, — там рядом мы поставили памятник Тиграну. Только там нет тела Тиграна, потому что его прах хранится на моей прикроватной тумбочке в синей вазе", – приводит RT слова Симоньян.

Кеосаян скончался в ночь на 26 сентября. Ему было 59 лет. В конце 2024 года он перенес клиническую смерть, вызванную пневмонией и тяжелой сердечной патологией, и впал в кому. Симоньян рассказывала, что перед госпитализацией он провел весь день на ногах, и отметила, что за его здоровьем всегда следили врачи.

Ранее Симоньян призналась, что считает годовщиной смерти своего супруга 21 декабря. Она пояснила, что это тот день, когда он впал в кому.

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