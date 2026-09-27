Четыре человека погибли при крушении вертолета в Канаде

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Четыре человека погибли в результате крушения вертолета в канадской провинции Квебек. Об этом сообщил телеканал CBC со ссылкой на правоохранительные органы.

Инцидент произошел вечером 26 сентября в 55 километрах от Монреаля. На борту воздушного судна находились четыре человека, все они погибли. Полиция пока не предоставила информацию о причинах трагедии, владельце вертолета и личностях жертв. Пожар на месте аварии уже потушен.

Ранее военный самолет потерпел крушение в районе авиабазы ВВС США Шпангдалем в федеральной земле Рейнланд-Пфальц на западе Германии. Предварительно, это произошло в регионе Айфель. Пострадал один человек.

Еще один инцидент произошел до этого в Лос-Анджелесе, где три человека погибли и еще один пострадал при крушении вертолета, оборудованного для трансляции новостей. Вертолет рухнул недалеко от места крупного ДТП, произошедшего в пригороде Лос-Анджелеса.