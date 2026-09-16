Три человека погибли в результате крушения новостного вертолета в США

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В Лос-Анджелесе при крушении вертолета, оборудованного для трансляции новостей, погибли три человека, еще один пострадал. Об этом сообщила пресс-служба пожарной службы города.

Отмечается, что всего были осмотрены четыре человека: трое скончались на месте, один пострадавший доставлен в местную больницу, его состояние не уточняется.

Телеканал CBS News сообщил, что воздушное судно могло принадлежать одному из местных СМИ, а вертолет рухнул недалеко от места крупного ДТП, произошедшего ранее во вторник, 15 сентября, в пригороде Лос-Анджелеса.

Причины произошедшего пока неизвестны. Расследованием происшествия займутся Управление гражданской авиации США (FAA) и Национальный совет по безопасности на транспорте (NTSB).

Ранее американский военный вертолет разбился в штате Колорадо. По информации местной полиции, на борту находились четыре человека. Офис шерифа округа Гилпин сообщил об отсутствии пострадавших.