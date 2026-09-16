Медведь убил пенсионерку в Красноярском крае

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В Ермаковском муниципальном округе Красноярского края медведь растерзал 66-летнюю женщину во дворе ее собственного дома. Об этом сообщили в ГСУ СК России по Красноярскому краю и Хакасии.

По предварительным данным, инцидент произошел в ночь на 16 сентября в деревне Верхний Кебеж. От полученных травм она скончалась на месте.

Следственные органы устанавливают все обстоятельства гибели женщины.

Ранее в Иркутской области медведь ранил работника фермы, когда тот попытался отогнать хищника палкой от задавленной свиньи. Мужчина получил раны ноги и плеча. После оказания первой помощи в больнице его отпустили домой на амбулаторное лечение