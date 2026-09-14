В Иркутской области медведь ранил работника фермы, защищавшего свинью палкой

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В Ук-Бадарановке Иркутской области медведь ранил работника фермы, когда тот попытался отогнать хищника палкой от задавленной свиньи. Об этом сообщает News.ru со ссылкой на региональное ГУ МВД.

В результате нападения хищника фермер получил раны ноги и плеча. После оказания первой помощи в больнице его отпустили домой на амбулаторное лечение, уточнили РИА Новости в ведомстве.

Ранее в Киренском районе Иркутской области медведь напал на пенсионера из села Алымовка. Мужчина ушел в лес за грибами и не вернулся. Родственники вместе с охотниками нашли его мотоцикл на лесной дороге, рядом с которым находился хищник, а неподалеку – тело погибшего. Медведя после этого застрелили.

Случаи выхода хищников к людям фиксируют и в соседних регионах. Глава Бурятии Алексей Цыденов назвал ситуацию с появлением медведей возле населенных пунктов аномальной. С начала 2026 года в республике зарегистрировали 74 таких случая против 47 за весь прошлый год.