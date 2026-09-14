На западе Канады разобрали 53-метровый тотемный столб

Фото: cbc.ca

В населенном пункте Алерт-Бэй на канадском острове Корморант в Британской Колумбии демонтировали тотемный столб, который простоял более полувека, сообщил телеканал CBC.

Демонтаж начали поэтапно 9 сентября. Решение приняли представители местной народности квакиутл, поскольку конструкция стала нестабильной и могла представлять опасность для людей. Наследный вождь Уилльям Уосден – младший отметил, что деревянные конструкции не могут сохраняться вечно.

Высота тотема составляла почти 53 метра. Его сделали из двух частей кедрового ствола длиной 49,6 и 3 метра. Резьба появилась на дереве еще в 1960-х годах, однако установить готовый столб удалось только в 1973-м. На нем изображены тотемные божества и животные.

В Книге рекордов Гиннесса отмечалось, что особенностью этого объекта было объединение элементов, связанных с разными ветвями квакиутл. Обычно подобные тотемные столбы посвящают одной ветви народности. Такие сооружения традиционно устанавливают у поселений коренных народов на северо-западном побережье США.

После установки в 1973 году канадский тотем считался самым высоким в мире. В 1994 году возле города Виктория в Британской Колумбии появился столб высотой почти 55 метров, занявший первое место. Однако в 1997 году его укоротили на 12,1 метра из-за начавшегося гниения древесины.

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