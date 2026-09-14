Ряд НПЗ запустил допустановки для наращивания выпуска топлива в России

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Денис Гришкин

На ряде российских нефтеперерабатывающих заводов (НПЗ) ввели в эксплуатацию дополнительные установки. Это позволило увеличить объемы выпуска нефтепродуктов, сообщил кабмин по итогам совещания по ситуации на топливном рынке, которое провел вице-премьер Александр Новак.

Также продолжается работа над соглашениями между независимыми НПЗ и АЗС с одной стороны и Минэнерго и ФАС с другой. Эти договоренности направлены на поддержание приемлемого уровня цен. Все необходимые объемы нефтепродуктов поставляются в регионы в установленные сроки и без перебоев.

При этом корректировка поставок топлива продолжается на тех региональных рынках, где фиксируются локальные перебои. В ручном режиме организована работа по обеспечению поставок в Екатеринбург, Челябинскую, Архангельскую, Тверскую и Белгородскую области, Пермский и Краснодарский край. Также рассмотрена ситуация в Санкт-Петербурге и Ленинградской области.

На совещании отметили, что вертикально интегрированные нефтяные компании удерживают розничные цены на топливо в рамках ранее согласованных параметров, близких к уровню инфляции. Были рассмотрены текущий баланс производства и потребления нефтепродуктов, загрузка производственной инфраструктуры и имеющиеся запасы топлива.

Новак также поручил профильным ведомствам продолжать постоянный мониторинг внутреннего рынка топлива. Кроме того, они должны усилить контроль за ценообразованием в мелкооптовом сегменте.

Вместе с тем ФАС продолжает вести активную работу по пресечению нарушений антимонопольного законодательства. На сегодняшний день возбуждено 55 дел, выдано 83 предупреждения, из которых 51 уже исполнено.

Ранее первый заместитель председателя правительства Денис Мантуров указывал на необходимость уделить особое внимание сокращению сроков восстановления нефтеперерабатывающих заводов. Также она призывал сделать акцент на дополнительных мерах по защите и резервированию перерабатывающих мощностей.

При этом ситуация на рынке топлива несет риски для роста цен не только напрямую, но и через косвенные каналы, указывала глава Банка России Эльвира Набиуллина. Последние связаны с тем, что транспортные и логистические издержки переносятся в цены других товаров и услуг.

