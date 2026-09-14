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14 сентября, 23:20

Политика

Генсек ОДКБ Масадыков считает целесообразным возобновить работу с ОБСЕ

Фото: depositphotos/vipvideotube@gmail.com

Генеральный секретарь Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) Таалатбек Масадыков выступил за возобновление взаимодействия с Организацией по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ). Об этом он заявил в статье для журнала "Национальная оборона".

Масадыков считает целесообразным вновь наладить работу с ОБСЕ, подчеркнув значительный потенциал организации. По его мнению, этот ресурс можно задействовать для выполнения изначальной миссии организации – укрепления безопасности в Европе.

Глава ОДКБ также сообщил о своей встрече в мае 2026 года с генеральным секретарем ОБСЕ Феридуном Синирлиоглу – она состоялась после продолжительного перерыва, который был обусловлен позицией ряда государств – участников организации.

Масадыков отметил, что важным позитивным моментом стало очевидное стремление его коллеги поддерживать устойчивый диалог между структурами.

Ранее постоянный представитель России при ОДКБ Виктор Васильев заявил, что стратегия коллективной безопасности организации предусматривает возможность использования оружия массового поражения для защиты стран-участниц. Он отметил, что документ ОДКБ относит к современным вызовам и угрозам коллективной безопасности потенциальный рост числа государств, располагающих военным ядерным потенциалом.

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