В Армении заявили, что пути назад в ОДКБ для страны нет

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Пути назад в Организацию договора о коллективной безопасности (ОДКБ) для Армении нет. Об этом журналистам заявил депутат парламента страны от правящей партии "Гражданский договор" Саргис Ханданян, передает РИА Новости.

По словам Ханданяна, Ереван заморозил свое членство в организации, и возврат к прежнему формату участия не рассматривается. Комментируя возможность лишения республики права голоса в ОДКБ, депутат отметил, что не наблюдает причин или обстоятельств, которые могли бы заставить активизировать участие Армении в организации.

Ранее премьер-министр Армении Никол Пашинян сообщил, что страна при первой же необходимости может выйти из ОДКБ. В организацию республика возвращаться не планирует, указал политик.

До этого он назвал нереалистичными ожидания по возвращению Армении в ОДКБ.