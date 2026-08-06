В МИД РФ заявили, что Ереван не стремится вести конструктивный диалог с Москвой

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Ереван пытается повышать ставки в отношениях с Москвой, вместо того чтобы вести конструктивный диалог. Об этом на брифинге сообщил замдиректора департамента информации и печати МИД РФ Алексей Фадеев.

"Мы наблюдаем попытки Еревана играть на повышение ставок или попросту переходить на шантаж", – подчеркнул он.

Фадеев отметил, что демонстративные заигрывания властей Армении с Украиной также ставят под сомнение их готовность к союзническому взаимодействию с Россией.

При этом Москва не вводит "рестрикции" против экспорта из Еревана. Фадеев пояснил, что руководство Армении само публично указывало на ряд проблем с качеством некоторых категорий товаров.

Российская сторона, в свою очередь, хочет сохранить дружественные отношения с Арменией, заявлял ранее российский постпред при ОДКБ Виктор Васильев. По его словам, такое стремление обусловлено "переплетением жизней и судеб народов".