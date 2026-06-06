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06 июня, 10:59

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МИД: Россия ждет от Армении демократии не на словах, а на деле

Россия ждет от Армении демократии не на словах, а на деле – МИД

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Россия ждет от Армении демократии не на словах, а на деле, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Она отметила, что в настоящий момент в Армении идет борьба с демократическими процедурами. В частности, речь идет о попытке снять с выборов партии "Сильная Армения" и "Процветающая Армения".

"Ожидаем, что в Ереване не на словах, а на деле будут следовать демократическим процедурам, о приверженности которым там до сих пор разглагольствуют при каждом удобном случае", – указала Захарова.

Она добавила, что в случае реализации антидемократического сценария армянские граждане будут лишены права выбора будущего своей страны. Одновременно с этим легитимность избирательного процесса будет поставлена под сомнение. При этом профильные международные структуры, такие как БДИПЧ ОБСЕ, ПАСЕ и другие не смогут отделаться "озабоченностями".

Заместитель главы МИД Михаил Галузин, в свою очередь, отметил, что Армения остается союзником России. Тем не менее, у Москвы есть "абсолютно законные вопросы" к Еревану.

Одновременно с этим стало известно, что центральная избирательная комиссия Армении отклонила заявление прозападной партии "Республика" Арама Саркисяна о признании регистрации блока "Сильная Армения" бизнесмена Самвела Карапетяна недействительной. Решение было принято в ходе внеочередного заседания.

"ЦИК находит, что отсутствуют основания для обращения в суд по вопросу отмены регистрации избирательного списка блока "Сильная Армения", – заявил председатель ЦИК Армении Ваагн Овакимян.

Он также добавил, что решение может быть обжаловано в течение 3 календарных дней, однако парламентские выборы состоятся в Армении уже 7 июня.

Ранее Захарова заявила, что Россия не будет оплачивать дорогу Армении в Евросоюз. Она напомнила, что ЕС проводит в отношении Москвы и других стран мира откровенно враждебную линию, а также поддерживает киевских террористов.

Отношения Армении и России накалились после того, как армянские власти взяли курс на евроинтеграцию. Руководство стран – участниц Евразийского экономического союза, в который входит республика, намерено обсудить вопрос об участии армянской стороны в организации на ближайшем заседании.

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