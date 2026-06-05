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01:57

Политика

Пашинян заявил о готовности Армении выйти из ОДКБ

Фото: ТАСС/Александр Патрин

Власти Армении при первой же необходимости могут принять решение по выходу страны из Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ). С таким заявлением выступил премьер-министр Армении Никол Пашинян в ходе предвыборных дебатов.

Во время дебатов член правления партии "Сильная Армения" Нарек Карапетян поинтересовался у Пашиняна, что значит "заморозка участия" в ОДКБ и почему Армения все еще не вышла из организации.

"Выйдем. Вы что, пугаете нас? Примем решение и выйдем, примем решение и выйдем. Понадобится – выйдем, я говорил, что мы обратно не вернемся, и мы решим, иностранные агенты не будут решать, когда мы выйдем", – приводит ТАСС ответ Пашиняна.

Ранее секретарь Совбеза России Сергей Шойгу заявил, что армянские власти не запрашивали помощь у ОДКБ во время карабахского конфликта.

В конце мая вице-премьер Армении Мгер Григорян заявил, что страна не намерена разрывать связи с Евразийским экономическим союзом (ЕАЭС). По его словам, Ереван будет думать по поводу выбора между ЕАЭС и Евросоюзом, когда вопрос встанет ребром.

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