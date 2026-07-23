Интервалы увеличены на центральном участке Таганско-Краснопресненской линии метро

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Роман Васильев

Интервалы движения поездов увеличены на центральном участке Таганско-Краснопресненской линии Московского метрополитена. Это произошло из-за человека на путях, сообщила пресс-служба столичного Дептранса.

По данным департамента, в настоящее время движение вводят в график.

Ранее сообщалось, что на Павелецком вокзале начался ремонт пассажирских платформ. Специалисты не только заменят плиты покрытия, но и обновят облицовку стен в тупиковой части приемоотправочных путей.

Ремонтные работы, в частности, проведут на платформах пригородных электропоездов и поездов дальнего следования. При этом процесс не помешает пассажирам и не повлияет на расписание поездов.

