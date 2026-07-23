23 июля, 20:12Происшествия
Интервалы увеличены на центральном участке Таганско-Краснопресненской линии метро
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Роман Васильев
Интервалы движения поездов увеличены на центральном участке Таганско-Краснопресненской линии Московского метрополитена. Это произошло из-за человека на путях, сообщила пресс-служба столичного Дептранса.
По данным департамента, в настоящее время движение вводят в график.
Ранее сообщалось, что на Павелецком вокзале начался ремонт пассажирских платформ. Специалисты не только заменят плиты покрытия, но и обновят облицовку стен в тупиковой части приемоотправочных путей.
Ремонтные работы, в частности, проведут на платформах пригородных электропоездов и поездов дальнего следования. При этом процесс не помешает пассажирам и не повлияет на расписание поездов.