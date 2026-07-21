Собянин: завершена проходка тоннелей между станциями "Щелковская" и "Гольяново"

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы

Сергей Собянин принял участие в завершении проходки второго перегонного тоннеля между станциями столичного метрополитена "Щелковская" и "Гольяново".

"Важный этап в строительстве метро от станции "Щелковская" до "Гольянова". Прошли оба тоннеля. Сегодня должен щит выйти здесь уже на станции "Гольяново", – сказал мэр.

Собянин отметил, что после этого начнутся строительство самой станции и обустройство инженерных систем. В 2028 году станция должна принять пассажиров.

В пресс-службе мэра и правительства столицы добавили, что с завершением проходки второго перегонного тоннеля была окончена прокладка подземных сооружений на строящемся участке Арбатско-Покровской линии.

Проходка правого перегонного тоннеля, длина которого составляет 1,67 километра, осуществили с февраля по июль при помощи комплекса "Юлия". Трасса тоннеля проходит под проезжей частью Уральской и Уссурийской улиц, площадью Белы Куна и вдоль Гольяновского пруда. Максимальная глубина залегания составляет 19 метров.

Новый участок линии протянется на 2,6 километра. Конечная станция "Гольяново" будет находиться вдоль Уссурийской улицы на пересечении с Сахалинской и Хабаровской улицами. Ее запуск поспособствует улучшению транспортного обслуживания района с населением свыше 160 тысяч человек. Ожидается, что пассажиропоток "Гольянова" составит 28 тысяч человек в сутки на начальном этапе, а к 2030 году вырастет до 31 тысячи.

После строительства станции общая протяженность Арбатско-Покровской линии увеличится до 47,7 километра, число станций достигнет 23, а пассажиропоток – 790 тысяч человек в сутки.

Между тем строительная готовность станции "Бульвар Генерала Карбышева" превысила 80%. На стройплощадке завершаются земляные и монолитные работы и выполняется обратная засыпка котлована. Помимо этого, почти закончилось оформление путевых стен платформенного участка.

