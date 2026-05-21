Новости

21 мая, 15:19

Станция метро "Бульвар Генерала Карбышева" готова более чем на 80%

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Строительная готовность станции метро "Бульвар Генерала Карбышева" Рублево-Архангельской линии метро превысила 80%. Об этом заявил заммэра, глава столичного комплекса градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

"На площадке завершаются земляные и монолитные работы, выполняется обратная засыпка котлована. Сейчас почти закончено оформление путевых стен платформенного участка – уже смонтированы буквы названия станции, пол платформы выложен гранитом, продолжается облицовка потолка и колонн", – отметил он.

Площадь отделочных работ в пассажирской зоне превысила 10 тысяч квадратных метров из 16 тысяч. Проектом строительства станции предусмотрено устройство свыше 643 километров кабеля, 23 километров трубопроводов и 6 километров воздуховодов.

Также на станции установят свыше 3 тысяч единиц основного и более 11 тысяч единиц дополнительного оборудования – оно будет преимущественно либо российского производства, либо из дружественных стран. Кроме того, специалистами успешно применяются отечественные электронные системы управления и автоматизации, разработки для управления движением поездов и вентиляционное оборудование.

Новая станция улучшит транспортную доступность для 300 тысяч жителей районов Хорошёво-Мнёвники и Щукино, время в пути до "Москва-Сити" сократится втрое, до Большой кольцевой линии – на 10 минут, а до Красной площади – на полчаса. Ежедневно станцией будут пользоваться более 24 тысяч пассажиров.

Кроме того, активно продолжается возведение станции "Достоевская" Кольцевой линии метро. Специалисты уже завершили проходку 6-го шахтного ствола, в ходе которой было установлено 43 чугунных кольца диаметром 6 метров и высотой 1 метр каждое.

