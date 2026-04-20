20 апреля, 13:40

Мэр Москвы

Собянин: завершается строительство станции метро "Бульвар Генерала Карбышева"

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Строительство станции "Бульвар Генерала Карбышева" на Рублево-Архангельской линии столичного метро завершается, сообщил Сергей Собянин в своем канале в MAX.

"Первый участок новой ветки – от "Делового центра" до "Бульвара Генерала Карбышева" – откроем уже в этом году", – рассказал мэр.

Он отметил, что "Бульвар Генерала Карбышева" – станция мелкого заложения, с двумя вестибюлями и шестью лифтами для маломобильных пассажиров. Строители уже выполнили основные конструкции, сейчас идут обратная засыпка котлована, архитектурно-отделочные работы и монтаж инженерных систем.

В дизайне станции – светло-серые и белые тона, колонны украсят барельефы о военных инженерах, а на путевых стенах появится "Золотая Звезда" Героя Советского Союза.

"Этого звания в 1946 году был посмертно удостоен погибший в концлагере генерал-лейтенант инженерных войск Дмитрий Михайлович Карбышев. Его жизнь – образец мужества и преданности своей стране. Так мы сохраняем память об этом человеке", – написал Собянин.

Новая станция улучшит транспортную доступность для 300 тысяч жителей районов Хорошёво-Мнёвники и Щукино. Также рядом находятся НИИ и несколько вузов – МГПУ, Сеченовский Университет, МТУСИ.

Время в пути до "Москва-Сити" сократится втрое, до Большой кольцевой линии – на 10 минут, а до Красной площади – на полчаса. Ожидается, что ежедневно станцией будут пользоваться более 24 тысяч пассажиров. На линии запустят современные российские поезда.

Тем временем в связи с открытием нового городского вокзала Москва-Сити МЦД-1 в Москве начали обновлять более 73 тысяч навигационных элементов. Вокзал объединил станции Филевской линии метрополитена, МЦК, МЦД-1 и МЦД-4.

закрыть
