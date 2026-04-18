Свыше 73 тыс элементов навигации обновят в связи с открытием вокзала Москва-Сити

Более 73 тысяч навигационных элементов начали обновлять в столице в связи с открытием нового городского вокзала Москва-Сити МЦД-1. Об этом сообщил заммэра по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.

Он рассказал, что вокзал объединил станции Филевской линии метрополитена, МЦК, МЦД-1 и МЦД-4. При этом, напомнил заммэра, еще в 2010-м на его месте была не очень востребованная станция Белорусского направления, которой пользовались не более 200 пассажиров в день.

"Сегодня поток транспортного узла уже достигает 56 тысяч пассажиров в сутки, а к 2030 году вырастет на 40% – до 77 тысяч", – цитирует Ликсутова портал мэра и правительства столицы.

В частности, специалистам предстоит обновить свыше 5,5 тысячи схем на МЦД и более 67 тысяч элементов навигации в метрополитене. Они уже нанесли новую информацию на более чем 450 указателей на МЦК.

Ранее в столице завершилось создание и благоустройство городского вокзала Славянский бульвар. Он объединяет Арбатско-Покровскую линию метро, МЦД-1, поезда дальнего пригорода, аэроэкспресс в аэропорт Шереметьево и 25 маршрутов наземного транспорта. Общий пассажиропоток хаба – более 114 тысяч человек в сутки.