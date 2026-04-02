Сергей Собянин: завершено создание городского вокзала Славянский бульвар

В Москве завершилось создание и благоустройство городского вокзала Славянский бульвар. Об этом Сергей Собянин сообщил в мессенджере MAX.

Мэр напомнил, что раньше пассажиры просили создать там платформу для поездов. В результате для них возвели целый вокзал, который объединяет Арбатско-Покровскую линию метро, МЦД-1, поезда дальнего пригорода, аэроэкспресс в аэропорт Шереметьево и 25 маршрутов наземного транспорта.

Общий пассажиропоток хаба – более 114 тысяч человек в сутки. Для удобства пересадок с наземного транспорта на метро и МЦД специалисты сделали уникальные навесы "сухие ноги". Их длина превышает 500 метров. Фактически там создан единый пересадочный контур, подчеркнул градоначальник.

По его словам, легкость и эстетичность конструкциям придают волнообразная форма, деревянные элементы и 16 зенитных фонарей. По периметру кровли и на колоннах смонтировали архитектурно-художественную подсветку.

"Предусмотрели также инфракрасный обогрев, который будет особенно востребован в осеннюю сырость и зимние морозные дни", – отметил Собянин.

Для комфорта и безопасности граждан сделано современное освещение с энергосберегающими светильниками, установлены камеры видеонаблюдения, уличная мебель и элементы транспортной навигации.

Глава города уточнил, что навесы "сухие ноги" появились на столичных хабах относительно недавно и уже получили одобрение со стороны москвичей. Конструкции защищают пассажиров от дождя, снега и палящего солнца при ожидании и пересадке с одного вида транспорта на другой.

Ранее сообщалось, что в здании Ленинградского вокзала после ремонта установят свыше 220 элементов цифровой навигации. Система будет подсказывать пассажирам маршрут и изменения в реальном времени. В основном световом зале навигация станет частью архитектуры.