25 мая, 14:19

Политика

Песков не передаст Путину слова Звягинцева в Каннах

Фото: ТАСС/URA.RU/Роман Наумов

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что не передаст Владимиру Путину обращение режиссера Андрея Звягинцева, сделанное на Каннском кинофестивале.

"Я по крайней мере не буду это делать. Не думаю, что кто-то будет это делать", – сказал Песков в ответ на вопрос, знает ли российский лидер об обращении режиссера.

По мнению представителя Кремля, Звягинцев не имеет права высказываться о ситуации в Донбассе, поскольку никогда не выступал с осуждением "кровавой бойни, которую устроил киевский режим". Песков считает, что кинодеятель мог бы говорить об этом, если бы комментировал происходящее ранее.

"А сейчас такого права нет", – резюмировал пресс-секретарь президента РФ.

Звягинцев получил Гран-при 79-го Каннского фестиваля за свой фильм "Минотавр". В своей речи на церемонии режиссер затронул тему спецоперации и обратился по этому поводу к российскому лидеру.

Фестиваль в Каннах завершился 23 мая. Главную награду – "Золотую пальмовую ветвь" получил румынский режиссер Кристиан Мунджиу за фильм "Фьорд". Звезда Голливуда Джон Траволта удостоился спецприза киносмотра. Актер привез во Францию свой режиссерский дебют – фильм "Пропеллер: Ночной рейс в один конец".

Ранее Песков выступил с осуждением украинской атаки на колледж в Старобельске, которая произошла 22 мая. Он назвал произошедшее в ЛНР ужасным преступлением киевского режима.

