Пострадавшую от атаки ВСУ в Старобельске доставили в Москву в тяжелом состоянии

Девушку 2003 года рождения, которая получила травмы при атаке ВСУ в Старобельске, доставили в Москву в тяжелом состоянии. Об этом сообщил ТАСС помощник министра здравоохранения РФ Алексей Кузнецов.

Он рассказал, что пострадавшую доставили в НМИЦ травматологии и ортопедии имени Приорова Минздрава России. Состояние девушки оценивается как тяжелое, но дорогу она перенесла удовлетворительно. Сейчас врачи проводят диагностику и определяют план лечения.

Кузнецов добавил, что в настоящий момент амбулаторную медицинскую помощь получили 36 человек, пострадавших в Старобельске. Сейчас с ними и их родственниками работают психологи.

В настоящий момент в больницах ЛНР на лечении находятся 8 пострадавших. Состояние одного из них остается крайне тяжелым.

ВСУ нанесли удар при помощи БПЛА по учебному корпусу и общежитию Старобельского профессионального колледжа Луганского государственного педагогического университета (ЛГПУ) 22 мая. В тот момент в здании находилось 86 учащихся в возрасте от 14 до 18 лет, а также один сотрудник.

В результате погиб 21 ребенок, более 60 детей получили ранения различной степени тяжести. По факту случившегося было возбуждено уголовное дело о теракте.

Владимир Путин осудил удар, подчеркнув, что никаких военных объектов рядом с общежитием колледжа нет, а данный удар не был случайным.

