Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

11:03

Происшествия

Пострадавшую от атаки ВСУ в Старобельске доставили в Москву в тяжелом состоянии

Фото: MAX/"Леонид Пасечник"

Девушку 2003 года рождения, которая получила травмы при атаке ВСУ в Старобельске, доставили в Москву в тяжелом состоянии. Об этом сообщил ТАСС помощник министра здравоохранения РФ Алексей Кузнецов.

Он рассказал, что пострадавшую доставили в НМИЦ травматологии и ортопедии имени Приорова Минздрава России. Состояние девушки оценивается как тяжелое, но дорогу она перенесла удовлетворительно. Сейчас врачи проводят диагностику и определяют план лечения.

Кузнецов добавил, что в настоящий момент амбулаторную медицинскую помощь получили 36 человек, пострадавших в Старобельске. Сейчас с ними и их родственниками работают психологи.

В настоящий момент в больницах ЛНР на лечении находятся 8 пострадавших. Состояние одного из них остается крайне тяжелым.

ВСУ нанесли удар при помощи БПЛА по учебному корпусу и общежитию Старобельского профессионального колледжа Луганского государственного педагогического университета (ЛГПУ) 22 мая. В тот момент в здании находилось 86 учащихся в возрасте от 14 до 18 лет, а также один сотрудник.

В результате погиб 21 ребенок, более 60 детей получили ранения различной степени тяжести. По факту случившегося было возбуждено уголовное дело о теракте.

Владимир Путин осудил удар, подчеркнув, что никаких военных объектов рядом с общежитием колледжа нет, а данный удар не был случайным.

Читайте также


Сюжет: Удар ВСУ по колледжу в ЛНР
происшествиярегионы

Главное

Чем опасно подавление эмоций при "бежевом" воспитании?

Миллениалы, практикующие "бежевое" воспитание, не могут справиться с возрастным кризисом детей

Основной претензией "осознанных" родителей становится детская агрессия

Читать
закрыть

Почему Димы оказались ред-флагами для отношений?

В молодежной среде имя стало восприниматься как признак неблагонадежного партнера

Читать
закрыть

Куда отправиться в последние длинные выходные 2026 года?

В Турцию и Египет можно поехать меньше чем за 100 тысяч с вылетом из Москвы

Читать
закрыть

Почему появляется зависимость от таро?

К подобным практикам обращаются люди с выраженной тревожностью

Читать
закрыть

Какую погоду ждать москвичам?

Столбики термометров опустятся до плюс 13 после 30-градусной жары

Синоптики не исключают даже снег в последние дни месяца

Читать
закрыть

Как защититься от инфекционного мононуклеоза?

Следует избегать контактов с людьми, имеющими признаки респираторной инфекции

Пациентам с хроническими заболеваниями рекомендуется не посещать закрытые помещения

Читать
закрыть

Что ждет российские кинотеатры без иностранных релизов?

Задержка мировых премьер наносит кинотеатрам финансовый ущерб

Для стабильной посещаемости кинотеатров нужен разнообразный жанровый контент

Читать
закрыть

Что известно об ударе ВСУ по колледжу в Старобельске?

Для атаки были задействованы четыре БПЛА

Здание общежития обрушилось с 5-го по 2-й этаж

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика