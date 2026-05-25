В РФС объяснили поломку Кубка России активными действиями футболистов

Кубок России разбился из-за особенностей материала и активности самих спортсменов, объяснил в беседе с "Абзацем" пресс-секретарь Российского футбольного союза (РФС) Павел Новиков.

"Кубок абсолютно нормальный, просто хрустальные вещи иногда ломаются. Его очень сильно трясли, на видео видно: соскочила крышка. Сейчас, спустя буквально ночь, я вам не готов сказать (когда будет готова новая награда. – Прим. ред.), но сделаем", – добавил он.

Финал Кубка России состоялся 24 мая в "Лужниках" между "Спартаком" и "Краснодаром". Решающий матч прошел в присутствии 72 978 зрителей, что стало новым рекордом посещаемости финалов турнира.

Основное время завершилось со счетом 1:1. Мяч в составе москвичей забил аргентинский полузащитник Пабло Солари, а со стороны гостей – Дуглас Аугусто. В серии пенальти красно-белые оказались точнее и выиграли со счетом 4:3. После игры, во время фотосессии на фоне трибун, Солари случайно разбил хрустальный кубок.

