Okapi: около 150 коров погибли от переносимой клещами болезни в ДРК

Фото: 123RF.com/dimid86

Около 150 коров погибли от неизвестной болезни, которая переносится клещами, в городе Мбанза-Нгунгу Демократической Республики Конго (ДРК). Об этом сообщает газета "Известия" со ссылкой на радиостанцию Okapi.

"Три месяца назад первые коровы погибли от этой болезни, передаваемой клещами – мелкими паразитами, питающимися кровью животных и людей", – уточняется в сообщении.

По информации радио, заболевание передалось коровам от скота из соседних государств. Их провозили через город в конце декабря прошлого года. Через три месяца у местных животных проявились признаки заболевания, в том числе вялость, кровь в моче, плохая координация и отсутствие аппетита.

При этом радио не уточнило болезнь, из-за которой погибли коровы.

Ранее в Роспотребнадзоре заявили, что обитающие в России клещи, помимо энцефалита, могут переносить Бейджи найроварус, вирус Мукава, а также вирус Нуомин. Гражданам рекомендовали при посещении леса надевать защитную одежду и проводить регулярный осмотр. В городах для уменьшения популяции паразитов проводятся акарицидные обработки.

