Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

25 мая, 16:57

Происшествия
Главная / Новости /

Okapi: около 150 коров погибли от переносимой клещами болезни в ДРК

Около 150 коров погибли от переносимой клещами болезни в ДРК – СМИ

Фото: 123RF.com/dimid86

Около 150 коров погибли от неизвестной болезни, которая переносится клещами, в городе Мбанза-Нгунгу Демократической Республики Конго (ДРК). Об этом сообщает газета "Известия" со ссылкой на радиостанцию Okapi.

"Три месяца назад первые коровы погибли от этой болезни, передаваемой клещами – мелкими паразитами, питающимися кровью животных и людей", – уточняется в сообщении.

По информации радио, заболевание передалось коровам от скота из соседних государств. Их провозили через город в конце декабря прошлого года. Через три месяца у местных животных проявились признаки заболевания, в том числе вялость, кровь в моче, плохая координация и отсутствие аппетита.

При этом радио не уточнило болезнь, из-за которой погибли коровы.

Ранее в Роспотребнадзоре заявили, что обитающие в России клещи, помимо энцефалита, могут переносить Бейджи найроварус, вирус Мукава, а также вирус Нуомин. Гражданам рекомендовали при посещении леса надевать защитную одежду и проводить регулярный осмотр. В городах для уменьшения популяции паразитов проводятся акарицидные обработки.

В Москве и области выросла активность клещей

Читайте также


животныепроисшествияза рубежом

Главное

Чем опасно подавление эмоций при "бежевом" воспитании?

Миллениалы, практикующие "бежевое" воспитание, не могут справиться с возрастным кризисом детей

Основной претензией "осознанных" родителей становится детская агрессия

Читать
закрыть

Почему Димы оказались ред-флагами для отношений?

В молодежной среде имя стало восприниматься как признак неблагонадежного партнера

Читать
закрыть

Куда отправиться в последние длинные выходные 2026 года?

В Турцию и Египет можно поехать меньше чем за 100 тысяч с вылетом из Москвы

Читать
закрыть

Почему появляется зависимость от таро?

К подобным практикам обращаются люди с выраженной тревожностью

Читать
закрыть

Какую погоду ждать москвичам?

Столбики термометров опустятся до плюс 13 после 30-градусной жары

Синоптики не исключают даже снег в последние дни месяца

Читать
закрыть

Как защититься от инфекционного мононуклеоза?

Следует избегать контактов с людьми, имеющими признаки респираторной инфекции

Пациентам с хроническими заболеваниями рекомендуется не посещать закрытые помещения

Читать
закрыть

Что ждет российские кинотеатры без иностранных релизов?

Задержка мировых премьер наносит кинотеатрам финансовый ущерб

Для стабильной посещаемости кинотеатров нужен разнообразный жанровый контент

Читать
закрыть

Что известно об ударе ВСУ по колледжу в Старобельске?

Для атаки были задействованы четыре БПЛА

Здание общежития обрушилось с 5-го по 2-й этаж

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика