Daily Star: нашествие ядовитых пауков Steatoda nobilis началось в Великобритании

Фото: Getty Images/PA Images/Niall Carson

В Великобритании началось нашествие ядовитых пауков Steatoda nobilis из рода Steatoda, сообщает Daily Star со ссылкой на Национальную службу здравоохранения.

Согласно данным организации, с 2019 по 2022 год в стране было зафиксировано около 179 случаев госпитализации после укусов ядовитых членистоногих. При этом уже в период 2022–2025 годов число пострадавших возросло до 259.

Большая часть из них стали жертвами укусов именно вида Steatoda nobilis, также известных как благородные ложные вдовы из-за их внешнего сходства с черной вдовой.

В связи с этим исследователи обратили внимание на стремительное распространение ложных вдов в Великобритании, подчеркнув, что это позволило им заработать себе репутацию самых опасных пауков в Королевстве.

При этом ученые подметили интересную особенность: хотя яд Steatoda nobilis не представляет серьезной угрозы для жизни человека, их укус может быть крайне болезненным. Более того, эти членистоногие могут переносить патогенные бактерии, вызывающие кожные инфекции и даже некроз тканей.

Несмотря на это, некоторые специалисты предполагают, что рост числа укусов ложных вдов может быть преувеличен из-за ошибочных диагнозов врачей. Однако арахнологи опровергают эту теорию, утверждая, что Steatoda nobilis в Британии привыкли обитать рядом с людьми.

В материале также добавляется, что, несмотря на свою неагрессивность, эти пауки могут атаковать человека при ощущении угрозы.

Тем временем в России начали распространяться клещи Хиаломма, которых в соцсетях прозвали "клещами-мутантами" из-за их крупных размеров и скорости, сравнимой с муравьиной. Укус этих насекомых может вызвать Крымскую геморрагическую лихорадку.

В связи с этим эксперты призвали граждан не пренебрегать средствами защиты, а также отдавать предпочтение закрытой одежде и обрабатывать всю ее поверхность.