InZoo: самки мадагаскарских пауков-короедов плетут самую прочную паутину

Паутина самок пауков-короедов на Мадагаскаре самая прочная в природе, выяснили ученые из Люблянского университета. Результаты исследования опубликованы в журнале Integrative Zoology (InZoo).

Специалисты изучили паутину двух видов пауков-короедов – Caerostris darwini и C. kuntneri, чьи сети считаются рекордными по прочности. Они измеряли толщину нитей под микроскопом и растягивали их до разрыва.

Выяснилось, что именно самки плетут наиболее прочные сети. В некоторых случаях их шелк оказался более чем вдвое крепче, чем у самцов.

Ученые объясняют это половым диморфизмом. Взрослые самки в среднем в три раза крупнее самцов, и им нужны прочные сети для ловли крупной добычи, например стрекоз, тогда как самцы и молодые пауки питаются мелкими насекомыми и строят менее массивные сети.

По мнению исследователей, изучение молекулярной структуры шелка паучих может помочь создать сверхпрочные биоматериалы. Паучий шелк рассматривают как основу для медицинских имплантов, ускоряющих заживление кожи и регенерацию костей.

Новые данные о прочности паутины могут также приблизить создание материалов, способных конкурировать с лучшими искусственными аналогами.

