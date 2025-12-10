Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

10 декабря, 17:02

Наука
Главная / Новости /

InZoo: самки мадагаскарских пауков-короедов плетут самую прочную паутину

Ученые выяснили, что паутина самок пауков-короедов из Мадагаскара лидирует по прочности

Фото: 123RF.com/petrusanonimus

Паутина самок пауков-короедов на Мадагаскаре самая прочная в природе, выяснили ученые из Люблянского университета. Результаты исследования опубликованы в журнале Integrative Zoology (InZoo).

Специалисты изучили паутину двух видов пауков-короедов – Caerostris darwini и C. kuntneri, чьи сети считаются рекордными по прочности. Они измеряли толщину нитей под микроскопом и растягивали их до разрыва.

Выяснилось, что именно самки плетут наиболее прочные сети. В некоторых случаях их шелк оказался более чем вдвое крепче, чем у самцов.

Ученые объясняют это половым диморфизмом. Взрослые самки в среднем в три раза крупнее самцов, и им нужны прочные сети для ловли крупной добычи, например стрекоз, тогда как самцы и молодые пауки питаются мелкими насекомыми и строят менее массивные сети.

По мнению исследователей, изучение молекулярной структуры шелка паучих может помочь создать сверхпрочные биоматериалы. Паучий шелк рассматривают как основу для медицинских имплантов, ускоряющих заживление кожи и регенерацию костей.

Новые данные о прочности паутины могут также приблизить создание материалов, способных конкурировать с лучшими искусственными аналогами.

Ранее ученые в Австралии открыли новый вид пчел с маленькими рогами, похожими на дьявольские. Насекомых обнаружили в ходе изучения дикого цветка Marianthus aquilonarius Западной Австралии. Их назвали Megachile (Hackeriapis) lucifer.

Читайте также


животныенаука

Главное

Какие главные астрономические явления ждать в первой половине зимы?

Пик одного из самых красивых и мощных метеорных потоков придется на ночь с 13 на 14 декабря

21 декабря наступает зимнее солнцестояние – самый короткий день и самая длинная ночь в году

Читать
закрыть

Каких диких животных можно увидеть в столице зимой?

Жители Москвы могут увидеть на природных территориях города лис

Есть шанс заметить в черте города лосей, которых можно считать местными обитателями

Читать
закрыть

Почему каждому стоит танцевать танго?

Танго – это отличный способ самовыражения

Во время исполнения танца задействованы почти все группы мышц

Читать
закрыть

Как выбрать натуральную ель на Новый год?

Живую ель не стоит покупать задолго до Нового года – это поможет избежать наценок

При выборе нужно ориентироваться на официальные базары и проверять законность спила

Читать
закрыть

Нужен ли в России запрет на использование детьми соцсетей?

Использование соцсетей более двух часов в день может негативно повлиять на психику ребенка

Дети в соцсетях больше всех уязвимы перед злоумышленниками

Читать
закрыть

Нужно ли усиливать господдержку при аренде жилья в РФ?

Эксперты уверены: меру сложно реализовать в условиях дефицита бюджета

Введение таких мер может создать почву для злоупотреблений

Читать
закрыть

Пострадает ли урожай 2026 года от дефицита осадков зимой?

Для опытных дачников бесснежная погода в начале зимы – это "не аномалия, а ценный подарок"

Эксперты уверены: посадки из-за отсутствия снега не пострадают

Читать
закрыть

Как поддержать здоровье и сон в сезон короткого светового дня?

После пробуждения стоит включать яркий белый или голубой свет

Важно чаще выходить на улицу в светлое время суток

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика