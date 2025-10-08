В Китае уральские ученые нашли неизвестные виды лишайников

Фото: urfu.ru

Неизвестные виды лишайников обнаружены в Китае специалистами кафедры биоразнообразия и биоэкологии Уральского федерального университета (УрФУ) и их коллегами из Университета Тайчжоу. Об этом "Газете.ру" рассказали в УрФУ.

Профессор кафедры биоразнообразия и биоэкологии УрФУ Александр Пауков сообщил, что участники экспедиции повторили два маршрута европейских исследователей 100-летней давности в провинциях Юннань и Ганьсу.

Ученые собрали образцы уже ранее известных видов лишайников и не описанных до этого. Причем найдены были как совсем незнакомые виды, так и новые именно для Китая. Предварительные исследования показали, что возраст некоторых групп, обнаруженных в ходе экспедиции, составляет около 40–60 миллионов лет.

"Хорошо, что теперь такая коллекция есть и в России, а не только в Швейцарии и Австрии, а у наших ученых появилась возможность изучать их не в Европе, а в Екатеринбурге", – сказал Пауков.

В высокогорьях Китая найден новый вид и род лишайников – Atrostelia. По словам ученого, в будущем есть вероятность найти его и в странах со схожим климатом, например в Восточном Казахстане или Монголии.

После того как лишайники будут изучены, названы и зарегистрированы в международной базе данных, сведения о них станут доступны ученым по всему миру.

