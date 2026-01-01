01 января, 19:38Мэр Москвы
Собянин: система ПВО отразила атаку еще трех БПЛА, летевших на Москву
Фото: телеграм-канал "Минобороны России"
Противовоздушная оборона (ПВО) Минобороны России отразила атаку еще трех украинских дронов, направлявшихся на Москву. Об этом Сергей Собянин сообщил в своем канале в мессенджере МАХ.
На месте падения обломков беспилотников находятся экстренные службы, уточнил градоначальник.
Всего в новогоднюю ночь были перехвачены и уничтожены девять вражеских БПЛА, летевших в сторону столицы. Последний ликвидировали в 06:10 по московскому времени.
Атаки были возобновлены ближе к вечеру. В частности, о нейтрализации трех дронов Собянин проинформировал в 19:00 и 19:07.
В связи с подлетами беспилотников аэропорты Домодедово и Жуковский временно ограничили работу. Сейчас столичные авиагавани не ведут прием и выпуск гражданских судов.