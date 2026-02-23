В Воронеже временно пропадал свет из-за обломков "высокоскоростной цели"

Фото: depositphotos/chungking

Фрагменты ликвидированной "высокоскоростной цели" рухнули на один из энергетических объектов Воронеже, в результате чего в двух районах города временно возникли неполадки в подаче электроэнергии. Об этом сообщил в своем телеграм-канале губернатор области Александр Гусев.

Глава региона поблагодарил сотрудников коммунальных служб за оперативное устранение последствий атаки. Помимо этого, он выразил благодарность "защитникам воронежского неба" за четкую и слаженную работу.

Гусев уточнил, что всего в ночь на 23 февраля силы противовоздушной обороны (ПВО) России нейтрализовали в небе над городом и 8 районами области 14 БПЛА и одну "высокоскоростную цель". В результате никто не получил травм.

В общей сложности силы ПВО перехватили и сбили 152 украинских БПЛА над регионами России в ночь 23 февраля. По информации Минобороны РФ, 65 дронов было ликвидировано в небе над Белгородской областью, 35 – над Саратовской областью, 16 – над Крымом, а по 8 – над территориями Воронежской и Ростовской областей.

Также по 4 удалось нейтрализовать над Краснодарским краем и акваторией Азовского моря, по 3 дрона – над территориями Волгоградской области и Республики Татарстан, по 2 – над Курской и Липецкой областями и по одному дрона – над Тульской и Тверской областями.

