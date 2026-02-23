Возгорание произошло в промзоне Альметьевска в результате падения осколков БПЛА

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Локальное возгорание произошло на территории промышленной зоны в Альметьевске в Татарстане в результате падения обломков сбитого украинского БПЛА. Об этом сообщила пресс-служба администрации города.

В ведомстве подчеркнули, что на месте происшествия работают экстренные службы. Никто из местных жителей не пострадал.

Специалисты экстренных служб работают на месте для ликвидации последствий ЧП.

Ранее губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что остекление в двух многоквартирных домах и фасад социального объекта получили повреждения в результате массированной ракетной атаки со стороны Украины.

Также в одном поселке было повреждено лобовое стекло автомобиля, в двух других – кровли частных домовладений. Данные о пострадавших не поступали.