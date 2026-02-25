В РФ создадут вакцину от рака поджелудочной железы

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

В России создадут вакцину для терапии рака поджелудочной железы. Об этом рассказал главный онколог Минздрава, генеральный директор НМИЦ радиологии Андрей Каприн в ходе сессии Форума будущих технологий.

Он подчеркнул, что этот вид онкологии проходит очень злокачественно. Технология создания вакцин позволит разработать новые препараты, в том числе и для рака поджелудочной железы.

Ранее Каприн рассказал, что следующей онковакциной в России станет препарат от мелкоклеточного рака легкого. Финансированное госзадание от министерства здравоохранения уже получено.

До этого Минздрав РФ разрешил использовать в клинической практике мРНК-вакцины для терапии меланомы и пептидной вакцины для терапии злокачественных новообразований.

Глава ведомства Михаил Мурашко уточнил, что это только начало применения подобных вакцин, поэтому еще предстоит оценить эффективность и безопасность такого лечения.

