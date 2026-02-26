Форма поиска по сайту

Daily Star: американец разгромил ресторан китайской кухни, заявив об отравленной еде

Фото: depositphotos/emprise

Житель США Ричард Джарвис разгромил ресторан китайской кухни в городе Орландо в штате Флорида из-за того, что еда в заведении якобы отравлена. Об этом сообщает "Газета.ру" со ссылкой на Daily Star.

По данным местной полиции, 43-летний мужчина вошел в ресторан Pearl's и начал угрожать персоналу и посетителям, затем он прошел на кухню и стал разбрасывать там продукты и оборудование. В итоге Джарвис нанес ущерб в свыше 4 тысяч долларов.

Владелец ресторана попытался убежать, но нападавший ударил его лопатой по спине и угрожал убийством. Прибывшие полицейские смогли успокоить мужчину и задержать его. Теперь американцу могут предъявить обвинения в нападении, угрозах и порче имущества.

Ранее правоохранители задержали мужчину, устроившего дебош в одной из аптек на востоке Москвы. С жалобой обратилась заведующая точки.

Она рассказала о неадекватном поведении мужчины, который стучал кулаками по стеклам и витринам, приставал к провизорам и сломал ортопедическое кресло. В итоге сотрудники Росгвардии задержали 43-летнего нарушителя порядка.

