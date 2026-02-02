Росгвардия задержала дебошира в аптеке на востоке Москвы

Фото: rosguard.gov.ru

Правоохранители задержали мужчину, устроившего дебош в одной из аптек на востоке Москвы. Об этом сообщила пресс-служба ГУ Росгвардии по столице.

Сотрудники ведомства отреагировали на сигнал "Тревога", который поступил из охраняемого объекта, расположенного на Уральской улице. С жалобой обратилась заведующая аптеки. Она рассказала о неадекватном поведении мужчины, который стучал кулаками по стеклам и витринам, приставал к провизорам и сломал ортопедическое кресло.

Сотрудники Росгвардии задержали 43-летнего нарушителя порядка. Предположительно, он находился в состоянии опьянения. Мужчину доставили в отдел полиции.

Ранее был задержан 23-летний москвич, укравший из магазина 46 упаковок кофе. Инцидент произошел в торговой точке на Рогожском Валу.

Молодой человек сложил пачки в тележку, после чего вышел с ней, не оплатив товар. Участковые быстро установили личность подозреваемого, однако к моменту задержания он уже успеть распродать украденное. В отношении злоумышленника возбудили уголовное дело по статье "Кража".