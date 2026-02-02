РИА Новости: поиски тела пропавшего в Петербурге мальчика ведутся в деревне Яльгелево

Фото: телеграм-канал SHOT

Специалисты ведут поиски тела пропавшего в Санкт-Петербурге девятилетнего мальчика в водоеме в деревне Яльгелево Ленинградской области. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на экстренные службы региона.

Отмечается, что именно на это место указал ранее задержанный 38-летний мужчина, признавшийся в убийстве ребенка.

Для поисков были привлечены следственно-криминалистическая группа, водолазы МЧС и спасательные службы.

Ребенок ушел из дома на Красносельском шоссе 30 января. По данным полиции, он сел в автомобиль с разбитым бампером на Таллинском шоссе.

Как выяснили правоохранители, за рулем иномарки был 38-летний уроженец ЛНР, ранее не знакомый с несовершеннолетним.

Вскоре мужчина был задержан по подозрению в похищении. На первоначальных допросах подозреваемый отказался давать показания, воспользовавшись 51-й статьей Конституции РФ. Однако впоследствии признался в убийстве ребенка.

По данным СМИ, в ноутбуке, телефоне и на флеш-накопителях мужчины была обнаружена порнография с участием детей.