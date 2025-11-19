Двухлетний ребенок в Туве остался на ночь с пьяным отцом и насмерть замерз

Фото: телеграм-канал "СУ СКР по Республике Тыва"

Двухлетний мальчик в Туве замерз насмерть, оставшись под присмотром пьяного отца, сообщает aif.ru со ссылкой на СУ СК России по республике.

По данным СК, ЧП произошло в селе Дурген. Следствие установило, что вечером в воскресенье, 16 ноября, мужчина, пока матери не было дома, остался с двумя детьми в возрасте 1 года и 2 лет. Однако он не обеспечил надлежащий уход, и утром в пристройке к дому было обнаружено тело старшего ребенка.

В ведомстве заявили, что возбуждено уголовное дело о причинении смерти по неосторожности.

Ранее в США трехлетний мальчик погиб после двух дней раскачивания на качелях. Сообщается, что 24-летняя мама ребенка, находясь в ремиссии после выявленной у нее шизофрении, отправилась с сыном в Южный Мэриленд.

В какой-то момент она перестала понимать ситуацию вокруг и непрерывно раскачивала мальчика на протяжении 44 часов. Причиной гибели ребенка стало обезвоживание и переохлаждение.

