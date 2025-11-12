Женщина убила шестилетнего сына на западе Москвы

Фото: телеграм-канал "ПРОКУРАТУРА МОСКВЫ"

Женщина убила шестилетнего сына и пыталась покончить с собой на западе Москвы, сообщает пресс-служба столичного СК.

Тело ребенка с признаками насильственной смерти в виде множественных колото-резаных ран было обнаружено 12 ноября в квартире на улице Академика Анохина. По предварительной информации, травмы мальчику нанесла его мать. Ее доставили в медучреждение после того, как она пыталась покончить с собой.

Было возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного пунктом "в" части 2 статьи 105 УК РФ ("Убийство малолетнего"). На месте работают следователи и криминалисты, устанавливаются все подробности случившегося.

Ранее в квартире на северо-западе Москвы нашли тело избитого до смерти младенца. Предположительно, травмы ребенку нанес его дедушка, который позднее был задержан. Суд приговорил москвича к 17 годам тюрьмы.