Мужчина убил 2-летнего внука на северо-западе Москвы

Фото: телеграм-канал "Столичный СК"

Тело избитого до смерти младенца нашли в квартире на северо-западе Москвы, по подозрению в убийстве был задержан его дедушка. Об этом сообщает столичный СК в телеграм-канале.

"Вечером 5 апреля 2025 года в квартире жилого дома, расположенного на улице Твардовского в городе Москве, обнаружено тело мальчика 2023 года рождения с признаками насильственной смерти", – сообщили в ведомстве.

Следователи сообщили, что по предварительно установленным данным, телесные повреждения младенцу нанес его дедушка 1974 года рождения, он был задержан.

На месте происшествия работают следователи московского СК, все обстоятельства произошедшего устанавливаются. Хорошевский межрайонный следственный отдел возбудил уголовное дело по п. "в" ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство малолетнего).

Ранее сообщалось, что жительницу Свердловской области подозревают в покушении на убийство новорожденного ребенка. Следователи считают, что 20 декабря 2023 года женщина 1996 года рождения пыталась убить ребенка сразу после родов, оставив его в сугробе. Инцидент случился на территории одного из дачных участков в закрытом административном территориальном образовании поселок Свободный.

По информации МВД, женщина родила ребенка в бане, перед тем как выкинуть его в снег. Представитель полиции уточнил, что вместе с мужем она воспитывает двоих детей: мальчика и девочку 2019 и 2021 годов рождения.