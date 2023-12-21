Петербуржец осужден на 19,5 года за убийство дочери и сожительницы

Фото: телеграм-канал "ГСУ СК РФ по СПб"

Петербуржец Максим Якубов осужден на 19,5 года за убийство дочери и гражданской жены. Об этом сообщается в официальном телеграм-канале городской прокуратуры.

"С учетом позиции государственного обвинителя Якубову назначено наказание в виде 19 лет 6 месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима", – уточняется в публикации.

В 2020 году в квартире на проспекте Кузнецова Якубов в ходе конфликта избил сожительницу и бросил их годовалую дочь на кафельный пол, в результате чего девочка умерла. Мужчина уговорил женщину не сообщать в полицию. Тело ребенка он спрятал в Южно-Приморском парке. В 2021 году Якубов вновь напал на женщину, задушил ее, а затем утопил в ванной.

Ранее женщина, которая убила младенца 44 ударами ножом в поезде на Московском центральном кольце сразу после родов, получила три года колонии. Приговор вынес Лефортовский суд Москвы. Наказание она будет отбывать в колонии общего режима.

Тело новорожденного мальчика нашли утром 24 апреля в электричке. Мертвого младенца со следами насильственной смерти оставили в санузле электропоезда.



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