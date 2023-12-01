Лефортовский суд приговорил мать, убившую младенца в поезде на МЦК, к 3 годам колонии

Фото: Следственный комитет РФ

Женщина, которая убила младенца 44 ударами ножом в поезде на Московском центральном кольце (МЦК) сразу после родов, получила три года колонии. Об этом сообщил телеграм-канал Московской межрегиональной транспортной прокуратуры.

Там уточняется, что приговор вынес Лефортовский суд Москвы. Он признал женщину виновной по статье 106 УК РФ ("Убийство матерью новорожденного ребенка"). Наказание она будет отбывать в колонии общего режима.

Тело новорожденного мальчика нашли утром 24 апреля в электричке на шоссе Фрезер в Москве. Мертвого младенца со следами насильственной смерти оставили в санузле электропоезда.

После этого СК Москвы возбудил уголовное дело по пункту "в" части 2 статьи 105 ("Убийство малолетнего или иного лица, заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии").

В ходе расследования выяснилось, что 24-летняя девушка родила ребенка в санузле электрички. Затем, по информации следователей, она убила ребенка и оставила его тело в вагоне поезда.

Кроме того, СМИ писали, что после родов женщина нанесла младенцу удары ножом. В его дыхательных путях нашли кусочки туалетной бумаги, что, предположительно, могло свидетельствовать о попытке женщины заставить ребенка прекратить дышать.

Позже женщину задержали и арестовали.

"Московский патруль": в столице задержали женщин, которые пытались продать ребенка