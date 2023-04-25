Мать младенца, тело которого нашли в туалете поезда МЦК, арестовали

Фото: телеграм-канал "Московская межрегиональная транспортная прокуратура"

Суд арестовал до 24 июня мать младенца, тело которого было обнаружено в туалете поезда на Московском центральном кольце. Об этом в своем телеграм-канале заявила Московская межрегиональная транспортная прокуратура.

"С участием представителя Юго-Западной транспортной прокуратуры суд избрал в отношении женщины меру пресечения в виде заключения под стражу до 24 июня 2023 года", – говорится в сообщении.

Уточняется, что женщине предъявили обвинение по пункту "в" части 2 статьи 105 Уголовного кодекса РФ ("Убийство малолетнего").

До этого СМИ сообщали, что задержанная 24-летняя девушка, совершившая убийство новорожденного в электричке в Москве, могла спланировать преступление заранее. Источник прессы также задался вопросом, почему никто из пассажиров не слышал криков рожающей женщины.

Тело новорожденного мальчика обнаружили утром 24 апреля в электричке на шоссе Фрезер в Москве. Мертвого младенца со следами насильственной смерти оставили в санузле электропоезда.

В ходе расследования выяснилось, что девушка родила ребенка в санузле электрички. После этого, по информации следователей, она убила ребенка и оставила его тело в вагоне поезда.