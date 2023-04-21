Супружеской паре из Краснодара вынесли приговор за истязание и убийство пятилетнего сына

Фото: youtube.com/@KKC23

Супругам из Краснодара, которые убили пятилетнего сына и закопали его тело, вынесли приговор. Мужчина получил 22 года колонии строго режима, а женщина – 18 лет колонии общего режима. Об этом сообщает телеканал "360".

В пресс-службе судов Краснодарского края отметили, что им также назначено дополнительное наказание в виде ограничения свободы на один год.

Обвиняемая отказалась что-либо говорить, когда ей предоставили последнее слово. Как заявила мать женщины, она надеялась, что та спросит о других троих детях.

"Какое там материнство, если она ими даже не поинтересовалась?" – сказала она.

Женщина добавила, что она согласна с вынесенным мужчине приговором.

Супруги были признаны виновными в истязании пятилетнего сына, причинении вреда его здоровью средней тяжести и его убийстве. Женщине также предъявили обвинения в ненадлежащем исполнении родительских обязанностей по воспитанию несовершеннолетних детей и в жестоком обращении.

Следователям удалось установить, что в 2022 году супруги избивали пятилетнего сына. В июне они нанесли ребенку около 38 ударов руками и подручными предметами, после чего мальчик умер. Мужчина решил закопать его тело у берега реки Кубани, куда на следующий день супружеская пара уехала отдыхать.

После отдыха женщина заявила, что ее сын якобы пропал, но сотрудникам правоохранительных органов удалось найти тело мальчика.

Ранее сообщалось, что блогер-сыроед и его супруга пытались перевести месячного младенца на питание солнечной энергией, после чего ребенок умер от истощения и пневмонии. Мать ребенка стала фигуранткой уголовного дела по части 1, статьи 109 УК РФ "Причинение смерти по неосторожности", а блогеру Максиму Лютому назначили административный арест.

